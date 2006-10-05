У Кушнарева теперь одна надежда - на Президента

Один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ считает, что в ситуацию с созданием широкой коалиции должен вмешаться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и переговоры должны возобновиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я считаю, что Президент заинтересован в том, чтобы идеология национального единства, которую он предложил, воплощалась в жизнь», - отметил Е.КУШНАРЁВ.

По его словам, Партия регионов не теряет надежды на продолжение переговоров о создании широкой коалиции. В то же время, подчеркнул Е.КУШНАРЁВ, если широкая коалиция не состоится, то не отбрасывается возможность заключения между антикризисной коалицией и «Нашей Украиной» соглашения о сотрудничестве.

Е.КУШНАРЁВ считает, что такое соглашение можно было бы заключить по тому широкому перечню вопросов, по которому между антикризисной коалицией и «Нашей Украиной» нет разногласий. «Я еще раз подчеркиваю, что я не могу представить, что президентская политическая сила находилась бы в оппозиции к конституционному правительству, я не могу представить, чтобы большое количество глав государственных администраций, которые являются членами «Нашей Украины», находились в оппозиции к правительству – это коллапс власти, это тупиковое противостояние, от которого будет страдать, в первую очередь, украинский народ», - сказал он.

Е.КУШНАРЁВ подчеркнул, что ему не хочется думать, что это окончательное решение «Нашей Украины». Он надеется, что их позиция может быть изменена. Е.КУШНАРЁВ отметил, что Партия регионов остается заинтересованной во вхождении «Нашей Украины» в широкую коалицию. «Мы понимаем, что это политический авангард Президента, и присутствие этой силы в коалиции значительно расширит возможности внедрения согласованной политики между Президентом, коалицией и правительством, и наоборот, переход «Нашей Украины» в оппозицию, без сомнений, обострит отношения по оси Президент-правительство-парламент», - сказал он.

Е.КУШНАРЁВ считает, что пребывание «Нашей Украины» в оппозиции может спровоцировать длительный период противостояния. Он в очередной раз отметил, что проблема переговоров заключается в том, что «Наша Украина» не может согласовать пакет вопросов с коммунистами. «Если бы мы убедились, что это (компромисс) действительно невозможно, никто бы не был заинтересован в продолжении переговоров”, - сказал он. Е.КУШНАРЁВ считает, что можно было бы достичь компромисса, чтобы, например, по несогласованным вопросам «Наша Украина» и коммунисты имели право на свободное голосование в Верховной Раде. Он подчеркнул, что несогласованных вопросов гораздо меньше, чем тех, по которым эти четыре политические силы могли бы сотрудничать.

Е.КУШНАРЁВ также подчеркнул, что неправомерно говорить о том, что переговоры провалились, потому что Партия регионов не смогла убедить коммунистов. Он назвал это политическими спекуляциями, подчеркнув, что коммунисты являются самодостаточной политической силой, а не сателлитом Партии регионов.