Тимошенко первой к Бессмертному не пойдет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что «Наша Украина» не обращалась к БЮТ с предложением начать переговоры о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее фракция создала межфракционное оппозиционное объединение. «Оно у нас есть, и пока никаких предложений от «Нашей Украины» о ведении переговоров мы не получали», - сказала она.

На вопрос, будет ли инициировать БЮТ такие переговоры, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что блок этого делать не будет, поскольку «у них («Нашей Украины» - УНИАН) есть много политического времени, что они могут ожидать столько, сколько считают нужным». Она также подчеркнула, что оппозиционное объединение работает. «У нас нет никаких проблем», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, «Наша Украина» 4 октября решила, что не будет входить в широкую коалицию и заявила о переходе в оппозицию.

Лидер фракции Роман БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что блок «Наша Украина» готов начать переговоры с представителями оппозиционных сил о совместных действиях. Он подчеркнул, что всегда говорил: «Мы вторые, и мы ожидаем предложений». В то же время на вопрос об объединении в оппозиции с БЮТ он отметил, что, “прежде чем говорить о сотрудничестве с БЮТ, нужно определить условия этого сотрудничества”.