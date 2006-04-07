Ехануров: ”...а вдруг неправильный план был»

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ хочет еще раз изучить ситуацию с уплатой налогов. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Главное - чтобы не было субъективных подходов. Я хочу разобраться, а вдруг неправильный план был», - сказал премьер.

Он, в частности, отметил, что, когда возглавлял Днепропетровскую обладминистрацию, то в августе 2005 года план по сбору налогов от Минфина для области составлял 1,2 млрд. грн., при годовом плане в 8,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ЕХАНУРОВ и министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК неоднократно заявляли о том, что предприятия Донецкой области сократили выплату налога на прибыль. По их данным, в марте отчисления налога на прибыль в Донецкой области сократились втрое, недопоступление этого налога может составить 250 млн. грн.

Сегодня глава политсовета Партии Регионов, экс-первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ назвал такие заявления голословными, отметив, что налог на прибыль платится раз в квартал, поэтому понять ситуацию по собираемости этого налога в 1 квартале можно не ранее 15 мая.