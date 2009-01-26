ВР может снять Тимошенко по той же схеме, что и Стельмаха?

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что фракция Партии регионов может воспользоваться прецедентом по возвращению Сергея ТИГИПКО на должность председателя Нацбанка и вернуть на должность премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам, комментируя внесенный рядом депутатов проект постановления «О признании утратившим действие постановление ВР от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя НБУ».

Он отметил, что должно быть законное решение по смене руководства НБУ. Он сказал: «я переживаю, что мы можем дойти до того, что регионалы таким образом В.ЯНУКОВИЧА на должность премьера потом вернут». Он отметил, что в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины представления об освобождении и назначении председателя НБУ подает Президент Украины. Он напомнил, что «для того, чтобы была отставка нужно конституционное представление Президента Украины или заявление самого СТЕЛЬМАХА».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что назначение сегодня человека без конституционных оснований, это значит «окончательно подорвать те остатки доверия к банковской системе, которые еще есть». Он добавил, что не знает «такого человека, который незаконно пойдет руководить НБУ». По его словам, необходима встреча Президента Украины, премьер-министра и руководителей фракций, где будут приняты совместные решения не только по руководству НБУ, но и по выходу Украины из кризиса. Он отметил, что сам по себе кризис не остановится. «Будет только обострение ситуации, если дальше будут такие непрофессиональные вялые действия», - сказал А.ЯЦЕНЮК и подчеркнул, что в нынешнем кризисе в финансовом секторе есть вина не только НБУ, но и правительства, и поэтому им необходимо вместе выработать антикризисный план.