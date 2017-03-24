В СБУ пообещали раскрыть убийство Вороненкова и назвать имена заказчиков

В Службе безопасности Украины уверяют, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова будет раскрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

По его словам, убийство в центре Киева Вороненкова свидетельствует о том, что Россия хочет в очередной раз «попытаться показать Украине свою якобы силу».

“Но, поверьте, что это преступление будет раскрыто. И мы назовем имена не только тех, кто его совершил, но и кто заказывал. Для нас это очень важно”, - сказал Тандит.

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Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева.

В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападающий, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.