"Интеру" защита от Фирташа не нужна - ответ Тимошенко

U.A. Inter Media Group, в состав которой входит телеканал «Интер», обеспокоена заявлением пресс-службы Кабинета Министров Украины. Об этом говорится в официальном ответе U.A. Inter Media Group на заявление пресс-службы Кабинета Министров Украины, переданной УНИАН.

В заявлении Кабмина, утверждают в PR-службе телеканала "Интер", изложены искаженные данные относительно акционеров группы.

“Структура собственности U.A. Inter Media Group является прозрачной и неоднократно раскрывалась в СМИ. Конечным владельцем группы является Валерий Хорошковский. Сам факт того, что пресс-служба органа исполнительной власти ставит под сомнение финансовые источники канала, с точки зрения государственной этики является недопустимым”.

U.A. Inter Media Group обеспокоена попыткой вмешаться в ее деятельность путем предания огласке органом государственной власти неправдивых сведений и своих оценочных суждений, говорится в ответе Тимошенко. Потому U.A. Inter Media Group оставляет за собой право обратиться в суд за компенсацией убытков, если они возникнут в результате необоснованных заявлений Кабинета Министров Украины.

Напомним, что Тимошенко хочет “найти нормального иностранного инвестора, который бы приобрел телеканал «Интер» и лишил его коррупционного влияния господина Фирташа». Телеканал «Интер» должен перейти к иностранному инвестору, чтобы избавиться от коррупционного влияния одного из основателей компании «РосУкрЭнерго» бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявила премьер-министр журналистам.

«Я чрезвычайно заинтересована, чтобы в стране была свобода слова. И потому я считаю, что нужно найти нормального инвестора для канала «Интер». Понятно, что партия «Батькивщина» не может быть покупателем, потому что мы не имеем таких денег. Но нужно, - сказала Ю.Тимошенко.

Справка: Медиагруппа U.A. Inter Media Group Limited основана в 2005 году. Группа владеет 61% акций «Украинской независимой ТВ-корпорации» (телеканал «Интер»), 90% «КИНО-ТВ (телеканал «Ентер Фильм») », 90% «МУЗЫКА-ТВ («Ентер Музыка») », телеканалами К1, К2, «Мегаспорт», 60% акций телеканала НТН и другими медиа-активами. Директор медиагруппы - Елена Хорошковская.