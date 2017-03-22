Порошенко за прошлый год помиловал 67 осужденных - АП

Президент Украины Петр Порошенко за 2016 год помиловал 67 осужденных, это равно такому же количеству, как и в предыдущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины Александр Букалов сообщил на брифинге в Киеве.

«В прошлом году президентом были помилованы 67 человек. Так случилось, что это равно такому же количеству, как и в предыдущем году»,- заявил он.

«Помилование происходит в двух вариантах – это освобождение лица из мест лишения свободы, другое – это уменьшение срока наказаний, обычно на полтора-два года. Среди этих 67 помилованных 23 лицам были сокращены сроки наказания, а 44 были освобождены», - сказал Букалов.

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По его словам, основаниями для помилования является то, какое именно преступление совершил человек, какой срок уже отбыл, его возраст, здоровье, семейные обстоятельства.

Букалов отметил, что за прошлый год было помиловано 28 женщин и 39 мужчин, при том, что в местах лишения свободы находятся 5% женщин от общего количества осужденных. Кроме того, 17 человек из числа помилованных имеют возраст 60 и более лет.

Также Букалов сообщил, что за год Департамент по вопросам помилования получил более 1,7 тыс. обращений, из них о помиловании было 1 тыс. 435 обращений в отношении 1 тыс. 253 человек.