Ахметов вышел из управления СКМ...

ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» в 2005 году увеличила чистую прибыль почти вдвое – до 864 млн. грн. (данные без учета финансовых результатов предприятий Группы). Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций СКМ, финансовую отчетность за прошлый год акционеры компании утвердили на собрании 6 апреля.

По информации компании, акционеры приняли решение не распределять прибыль за 2005 год (по итогам 2004 года чистая прибыль ЗАО «СКМ» составила 459,917 млн грн. При распределении прибыли за 2004 год акционеры решили инвестировать 80% прибыли в бизнес-активы компании, а 20% - направить на выплату дивидендов. – УНИАН).

Акционеры ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» также приняли решение создать Наблюдательный совет, который будет представлять интересы акционеров.

Планируется, что контроль над деятельностью Компании сохранится за семьей Рината АХМЕТОВА, членам которой будет передано право голоса по принадлежащим ему 90% акций ЗАО «СКМ», указывается в сообщении. Такая возможность предусмотрена для реализации намерения основного акционера ЗАО «СКМ» Р.АХМЕТОВА отойти от участия в управлении ЗАО «СКМ», сохранив за собой право собственности на акции Компании (Р.АХМЕТОВ баллотировался в Верховную Раду по списку Партии регионов - УНИАН).

Также было принято решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. В то же время, в СКМ отметили, что вносимые изменения не коснутся норм Устава, связанных с должностью Президента Компании - согласно действующей редакции Устава Президент Компании не является ее должностным лицом.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит президенту компании Ринату АХМЕТОВУ, 10% - его жене Лилии СМИРНОВОЙ. Должность президента СКМ Р.АХМЕТОВ занимает с момента ее введения весной 2004 года.

Чистая прибыль СКМ за 2005 год составила 864 млн. грн.