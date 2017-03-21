В МИД поблагодарили консулов за освобождение журналиста Романа Цимбалюка в Москве

В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили украинских консулов за освобождение в Москве корреспондента агентства УНИАН в РФ Романа Цимбалюка.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

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"Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!" - подчеркнула Беца.

Перед этим в комментарии УНИАН она сообщила, что украинский консул прибыл в отделение полиции, куда отвезли ранее задержанного журналиста Романа Цимбалюка.

"Наш консул уже находится в полиции. Он проверяет и получает более подробную информацию о задержании", - отметила Беца.

Кроме того, она сказала, что задержание Цимбалюка - это однозначно очередная провокация.

"Это очередная провокация Российской Федерации однозначно. И это однозначно говорит о том, что они даже боятся, если снимают репортаж о том, что человек вывесил флаг другого государства", - подчеркнула Беца.