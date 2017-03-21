В МИД поблагодарили консулов за освобождение журналиста Романа Цимбалюка в Москве
В ведомстве отметили, что корреспондента отпустили благодаря усилиям консулов.
В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили украинских консулов за освобождение в Москве корреспондента агентства УНИАН в РФ Романа Цимбалюка.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.
Читайте такжеПолиция Москвы отпустила задержанных корреспондента УНИАН Цимбалюка и оператора "1+1"
"Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!" - подчеркнула Беца.
Перед этим в комментарии УНИАН она сообщила, что украинский консул прибыл в отделение полиции, куда отвезли ранее задержанного журналиста Романа Цимбалюка.
"Наш консул уже находится в полиции. Он проверяет и получает более подробную информацию о задержании", - отметила Беца.
Кроме того, она сказала, что задержание Цимбалюка - это однозначно очередная провокация.
"Это очередная провокация Российской Федерации однозначно. И это однозначно говорит о том, что они даже боятся, если снимают репортаж о том, что человек вывесил флаг другого государства", - подчеркнула Беца.