ГПУ закрыла дела в отношении Яценюка

Генпрокуратура закрыла уголовные дела в отношении экс-премьера, лидера "Фронта перемен" Арсения Яценюка, которые были возбуждены по обращениям нардепа Дмитрия Добродомова. Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук, передает Украинская правда.

"Генпрокуратура была обязана зарегистрировать эти заявления. Оба дела закрыты, потому что установлено отсутствие уголовного правонарушения. Этим занималось Главное следственное управление под руководством Юрия Столярчука. Все это выдумки, которые мы слышали от разных политиков и которые не нашли своего подтверждения", - сказал он.

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Заместитель генпрокурора пояснил, что своими обращениями в Генпрокуратуру народные депутаты сводят политические счеты.

Ранее нардеп Добродомов заявил, что в отношении Яценюка было возбуждено дело за взятку в 6 млн долларов от нардепа 7 созыва Игоря Скосара. Также Добродомов утверждал, что ГПУ расследует дело по факту получения Яценюком взятки в размере 3 млн долларов за назначение на должность руководителя "Концерна РРТ" Владимира Ищука.