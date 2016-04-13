Дело против Яценюка уже закрыто, в нем не было ничего, кроме обращения нардепа – журналист (документ)

Об этом сообщил журналист Сергей Щербина на своей странице в Фейсбук.

По его словам, дело о взятке за назначение директором госконцерна РРТ Владимира Ищука было открыто в августе 2015 года по обращению народного депутата Каплина.

«Расследование действительно было. Но сегодня следователь оперативно подписал постановление о его закрытии, копию которого подарили добрые люди из ГПУ», - сообщил журналист.

«Судя по документу, ничего существенного, кроме обращения Каплина, в деле не было. Да и никто не вспоминал о нём до вчерашнего дня», - добавил Щербина.

Как сообщал УНИАН, в начале августа текущего года Кабинет министров Украины назначил генеральным директором КРРТ Ищука, который ранее исполнял обязанности руководителя концерна.

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, который осуществляет трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

Концерн начал свою деятельность в 1944 году. На сегодняшний день госпредприятие объединяет 25 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.