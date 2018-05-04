Кто сказал дефолт? Экспертов ООН переврали

Вчера отдельные издания, ссылаясь на доклад экспертов ООН, дали анализ экономической ситуации. Согласно докладу, Украина вышла в мировые лидеры по падению промпроизводства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса. Отдельные бизнес-издания сделали вывод, что вероятность дефолта в 2009 году стала очень высокой. Вероятен ли дефолт? УНИАН попросил экспертов прокомментировать ситуацию.

Ирина Акимова, народный депутат Украины (ПР), министр экономики оппозиционного правительства:

В ОТЧЕТЕ ООН НЕТ СЛОВ О ДЕФОЛТЕ

Дефолт – это невозможность выполнения государством своих обязательств. Обычно это касается и внешних, и внутренних, но, как правило, международных экспертов интересуют внешние обязательства. СМИ ссылаются на отчет ООН. В самом отчете прямого заявления, что Украина близка к дефолту нет.

О чем там говорится? О том, что ухудшились международные рейтинги Украины и что они сравнимы с рейтингами Боливии и Российской Федерацией. Соответственно, увеличивается стоимость заемных ресурсов. Прогнозируется, что из-за ухудшения экономической ситуации, могут возникнуть проблемы с обслуживанием задолженности, и Украина обратилась к МВФ.

Вот такого рода указания в отчете присутствуют, но прямого указания о том, что Украина находится в состоянии, близком к дефолту, там нет. И это правильно. Можно полностью согласиться с выводами отчета о том, что макроэкономическая ситуация в Украине быстро деградировала в 2008 году. Это связано с высокой инфляцией, накапливанием дефицита по текущим операциям. Но в вопросах дефолта нужно четко различать дефолт государства и дефолт корпораций. Госдолг – сюда входят прямой дог и долг государственных корпораций, например НАК «Нафтогаз», – составляет порядка 16 миллиардов долларов. Это относительно небольшой показатель, который по международным стандартам не вызывает больших опасений. Обслуживание этого долга составит полтора миллиарда долларов.

Вторая сторона медали – каков дефицит счета текущих операций? По прогнозам на 2009 год, банк «Джей-Пи Морган» (JPMorgan) считает, что дефицит текущих операций у нас будет порядка четырех с половиной миллиарда долларов. Эти две цифры полтора и четыре с половиной миллиарда по дефициту счета текущих операций – сумма, которая должна покрываться резервами НБУ. А они составляют порядка 30 миллиардов долларов. Так что прямых рисков государственного дефолта пока нет.

Риски в большой корпоративной задолженности. Задолженность корпораций на 2009 год (и в финансовом секторе, и нефинансовом) составляет 42,7 миллиарда долларов. Ее можно покрывать из разных источников. Частично долги покрывают сами корпорации, частично – за счет притока иностранных инвестиций, частично – за счет заимствований, которые предоставляют Украине и МВФ, и Мировой банк, на которые мы железно можем рассчитывать.

Если просуммировать все долги – и государственные и корпоративные – и просуммировать источники покрытия долгов, мы увидим разрыв в 14 миллиардов долларов.

За счет чего его можно профинансировать? За счет резервов НБУ. Сказать, что ситуация трагическая и Украина близка к дефолту, я бы не решилась.

Но риски ухудшения ситуации есть. В бюджет закладывались показатели, что цена газа будет 250 долларов, цена в первом квартале будет выше, возрастает дефицит счета текущих операций. Есть риск. связанный с тем, что ситуация на рынке металлов будет хуже, чем мы предполагали. Пока что в силу изменений в экономике Китая спрос на сталь может пойти вверх. Может оказаться, что приток инвестиций будет меньше, чем мы планировали.

Есть еще риск, что процесс приватизации не будет запущен. Это ухудшает ситуацию, увеличивает вероятность дефолта. Но даже при этих обстоятельствах я бы не решилась сказать, что дефолт близок. Но чтобы в международном сообществе не звучали предупреждения Украине, нужна разумная и понятная для внутренних и внешних партнеров антикризисная программа. Где было бы понятно, в какой части государство будет поддерживать частный сектор – и тогда доверие к Украине будет больше. И нужно прилагать усилия сейчас, чтобы бизнес0-климат позволил, невзирая на макроэкономическую ситуацию, привлечь инвестиции.

Владимир Лановой, экс-министр экономики, доктор экономических наук:

ВСЕ КОРПОРАЦИИ С ПРИСТАВКОЙ «УКР» ХОДЯТ В МИЛЛИОНЕРАХ

Ситуация в Украине ухудшается. Те новости, которые мы получили в конце года, говорят о том, что кризис углубляется и платежи в Украине за коммунальные услуги, скорее всего, будут иметь негативную тенденцию. Мы ожидаем высокую инфляцию, потери в бюджете, связанные с высокой ценой на газ и падением поступлений от импорта.

При этом Газпром говорит, что, возможно, Украине еще и предоплату придется делать. Следовательно, у Нафтогаза может возникнуть новый долг, который вернуть крайне тяжело, почти невозможно. Государственные корпорации понабирали под госгарантии либо под имущество долги (а это до 30 миллиардов долларов) и со следующего года должны возвращать.

Реально чувствую опасность банкротства больших монопольных объединений с переходом либо собственности в иностранные руки, либо эти долги выкупать будет государство, что повлечет колоссальные долги для государства. Нельзя было давать большие кредиты для этих монстров, госмонополии убыточны. Они работают под административным давлением и служат дополнительным источником доходов либо для бюджета, либо для кармана. Газовщики – все миллионеры, хотя весь сектор государственный. Те, кто подписывал гарантии под их кредиты, действовали преступно. Это касается практически любого объединения с приставкой «Укр», например Укрлизинг, Укртелеком, Укрзализныця.

К угрозам, связанным с неприятностями валютного и газового характера, приплюсовывается кризис, который мы видели осенью – связанный с неконкурентоспособностью наших металлургических предприятий. Про долги банков я не говорю, банки смогут выкрутиться. А откуда возьмутся деньги для погашения долгов госкорпораций? Им действительно угрожает дефолт.

Если он произойдет, то для простых людей это значит, что будет ухудшено финансирование из бюджета. Будут исчезать предприятия, сокращаться рабочие места. Курс в районе восьми гривен за доллар будет очень невыгоден для импортеров – они покупают товар за доллары. По импортному товару на 80 процентов вырастут цены. Это касается тех групп товаров, которые уникальны. Ну, например, маслины. Они у нас не выращиваются, значит, они станут дороже. Лекарства… Остальные группы товаров могут просто исчезнуть с прилавков – дорогие изделия и виды техники. Внутренний рынок станет беднее и ниже качеством.

Валерий Литвицкий, руководитель группы советников НБУ:

ГОВОРИТ О ДЕФОЛТЕ НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ

Угроза дефолта – это иррациональный пессимизм. Мы со вниманием относимся к любому прогнозу, но не помню, чтобы в прошлом году хоть один из них сбылся.

Нацбанк имеет валютные резервы в объеме 30 миллиардов 264 миллиона долларов. Это хорошие резервы. Притом, что на валютные интервенции мы потратили в прошлом году всего 813 миллионов. Таким образом, есть более 30 миллиардов, а наши обязательства намного меньше. Мы обслужили обязательства в декабре прошлого года, хотя были мрачные прогнозы. И мы также успешно их обслужим и сейчас.

Мы поддерживаем рынок и будем стремиться это делать. Не исключаю, что на этой неделе или позже разницы между официальным и рыночным курсом не будет, как в декабре прошлого года. Рынок работает на хорошем уровне автономизации. Он воспринимает наши сигналы. И нет необходимости обрезать наши валютные резервы.

В прошлом году мы впервые с 1999 года не нарастили валютные резервы, а сократили их.

Мы к резервам относимся с большим почтением и не будем их тратить по поводу и без повода. Но в этом квартале мы можем еще четыре с половиной миллиарда потратить. У нас достаточная надежность резервной позиции. И если возникнут дополнительные потребности в корпоративном секторе, мы в состоянии решать проблемы. В прошлом месяце был прецедент с Нафтогазом, еще – Укравтодор, но и с ними вопрос будет решен.

Что касается госдолга, да он вырос на четыре с половиной миллиарда, потому что мы получили первый транш кредита МВФ. Но ни одного цента из этого транша мы не потратили. Ресурсы МВФ остались как психологический фактор. Он сигнал инвесторам: закончился ланч, возвращайтесь.

НБУ чувствует себя уверенно. Надеюсь, что бюджет будет пересмотрен. И тогда побороться за второй транш МВФ можно, шансы для этого есть. Международные инвесторы знают, что у нас есть доступ еще к 16 миллиардам. В дополнении к тем 30 миллиардам – это намного выше, чем внешние обязательства корпоративного сектора. Тем более что корпоративный сектор не отказывается платить долги. И хотя наш госдолг увеличился с получением транша, но по сравнению с ВВП далек от критичных 30–50 процентов, и говорить о дефолте нет оснований.

У нас появились неплохие сигналы в конце года. Металлургия к концу 2008-го прирастила объемы на 16 процентов по сравнению к ноябрем. По-моему, происходит консолидация спроса и цен на нашу главную продукцию. Возможно, худшие времена для металлургического экспорта позади. Еще нет платежного баланса за январь, но в декабре глубокой просадки по текущему счету (больше, чем в октябре – ноябре) нет. Так что не все так плохо.

Опрашивала Маша Мищенко