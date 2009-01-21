Лавринович: Тимошенко допустила несколько ошибок

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, инициируя проведение внеочередного заседания Верховной Рады, пытается переключить внимание общества с провальных переговоров по газу на вопрос деятельности Национального банка Украины.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, политическая составляющая данного вопроса заключается в том, что «есть острая необходимость сейчас переключить внимание украинского общества с провальной проблемы газоснабжения для Украины, которая все больше становится известной в деталях, на другой вопрос, который является достаточно резонансным и может вызвать заинтересованность у большинства граждан Украины».

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО не хочет, чтобы общество сосредоточилось на обсуждении деталей договоренностей относительно обеспечения Украины газом.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что премьер достаточно удачно выбрала вопрос для обсуждения на внеочередном заседании парламента, поскольку вопрос НБУ, ситуация на финансовом рынке является вопросом, который интересует людей, кроме того, подавляющее большинство народных депутатов и фракций парламента негативно оценивают работу НБУ и его политику относительно курса гривни.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО, затрагивая вопрос деятельности НБУ, «с точки зрения политической конъюнктуры» действует абсолютно точно и правильно. По его словам, она прилагает все усилия, чтобы «замедлить нарастание недовольства населения ее политической силой и ее действиями в должности премьер-министра Украины, замедлить падение рейтинга доверия».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что с юридической точки зрения Ю.ТИМОШЕНКО допустила несколько ошибок, поскольку сегодня не может идти речь о внеочередной сессии парламента, потому что нынешняя сессия еще не закрыта.

Кроме того, по словам первого вице-спикера, теоретически заслушать Президента Украины в парламенте невозможно. Он напомнил, что для созыва внеочередного заседания парламента необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов, и это заседание должно быть проведено на третий день после представления, регистрации и проверки в ВР необходимых документов.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что на этой неделе такое заседание не может быть проведено с юридической точки зрения. В то же время он заметил, что на будущей неделе «теоретически возможно» провести внеочередное заседание

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании коммерческих банков и девальвации гривни и требовала отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя НБУ.

Сегодня, 21 января, после заседания Кабмина она заявила, что фракция БЮТ начала сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса о рефинансировании коммерческих банков Национальным банком Украины.