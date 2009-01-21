Прокуратура установила, что Черновецкий нарушил Конституцию

Прокуратурой столицы внесено предписание киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на проект распоряжения об установлении тарифов на платные услуги в медицинских учреждениях Киева.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, предписание внесено по результатам проверки относительно соблюдения требований ст. 49 Конституции Украины и Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» во время разработки проекта распоряжения от 23 декабря 2008 Киевской городской государственной администрации «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения».

Прокуратура требует от мэра столицы устранить выявленные нарушения и привести решение в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 17 сентября 1998 года №1138 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования», перечень платных услуг, предоставляемых лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения.

Как выяснилось, в перечень платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими учреждениями столицы, фактически включена лечебно-медицинская, профилактическая и другие виды медицинской помощи, которая в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции и ст. 7 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» в таких учреждениях должны предоставляться бесплатно.

Вместе с тем, Киевской городской государственной администрацией в приложениях к проекту регуляторного акта, в нарушение указанного выше постановления Кабмина о платных услугах, не только значительно расширен перечень платных услуг, которые могут предоставляться лечебно-профилактическими учреждениями, но и в него внесены те медицинские услуги, непредоставление которых бесплатно может нанести существенный вред здоровью больных.

Более того, в нарушение ст. 25 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» проектом распоряжения не учтены интересы социально незащищенных слоев населения и льготных категорий граждан, отмечается в сообщении прокуратуры.

Справка УНИАН. Проектом регуляторного акта, подготовленного Главным управлением КГГА по вопросам ценовой политики “Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения (от 26.12.2008)” предлагается установить тарифы на платные услуги, которые предоставляют: Киевский городской психоневрологический диспансер №3; Центральная районная поликлиника Голосеевского района г. Киева; Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия»; Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы; Киевская городская студенческая поликлиника и Киевский городской консультативно-диагностический центр.

Документ обнародован на сайте городской власти, согласно законодательству, для ознакомления и внесения предложений и замечаний от жителей столицы и специалистов.