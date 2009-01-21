Карасев: Тимошенко в Москве выиграла кастинг

Достигнутые газовые договоренности между Украиной и Россией и подписанные соглашения относительно поставок газа в наше государство и его транзита в Европу свидетельствуют о благосклонном отношении руководства РФ к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и о поддержке ее кандидатуры на будущих президентских выборах в Украине.

Такое мнение высказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Газовая война: победители, непобежденные и кто их поддерживал?”.

Он, в частности, считает, что неоднозначные оценки результатов газовых переговоров связаны с тем, что на них Ю.ТИМОШЕНКО выступала “не только, а возможно и не столько” в статусе глава правительства, сколько “в статусе кандидата в Президенты Украины”. “По-видимому, и в Кремле так рассматривали Юлию ТИМОШЕНКО - как номинанта на будущую президентскую должность”, - не исключает эксперт.

Именно поэтому, по убеждению В.КАРАСЕВА, достигнутые “газовые” договоренности с Россией являются “политической победой” действующего премьера. “Как кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО в этом газовом соглашении выиграла – выиграла кастинг на лояльность, поддержку со стороны кремлевского руководства и выиграла как партнер, топ-менеджер по газовой политике для Владимира ПУТИНА”, - сказал политолог.

Что касается влияния достигнутых 19 января договоренностей на внутриполитическую ситуацию в Украине, В.КАРАСЕВ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО “на газово-переговорных виражах обошла Виктора ЯНУКОВИЧА и Партию регионов”. По его словам, до этого ПР “всегда пользовалась в Кремле эксклюзивным правом на лояльность в газовых вопросах”.

Давая политическую оценку соглашениям относительно поставок и транзита газа в целом, В.КАРАСЕВ отметил, что они, по его мнению, не могут быть однозначными, так же, как и экономические. “Это определенный коктейль, определенный микс поражения и победы. Это - победное поражение и проигранная победа, потому что мы могли бы выиграть больше в этой победе”, - сказал В.КАРАСЕВ.