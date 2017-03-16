Бальцерович: в Польше нет антиукраинских настроений

Сопредседатель Стратегической группы советников, один из авторов польських реформ Лешек Бальцерович, комментируя антиукраинские инциденты в Польше в интервью журналу "Новое время" заявил, что не стоит из-за нескольких инцидентов делать оценки отношений между двумя народами.

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"Это не массовое явление. В каждой стране есть разные люди. Не нужно опираться в своих оценках на несколько инцидентов. Самое главное, что большинство людей понимают, как важна независимая Украина. Не только для вашей страны, но и для Польши", - сказал Бальцерович.

Он убежден, что в Польше нет антиукраинских настроений, и большинство поляков выступают против агрессии России в Украине.

Полное интервью з Лешеком Бальцеровичем читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".