Посол Польши в Украине считает антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле провокацией, "в которой есть рука Кремля" (исправлена информация)

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает антиукраинский инцидент, который произошел во время проведения марша в Перемышле 10 декабря 2016 года, провокацией, «в которой есть рука Кремля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков» в Киеве.

«Сегодня у нас ситуация такая, что Перемышль становится городом провокаций. Механизм такой же, как у российской гибридной войне. Есть какая-то демонстрация и кто-то крикнул: «Смерть украинцам!», 10 минут - и фильм в социальных сетях. А потом из соцсетей он попадает в медиа. Эффект такой, как хотели провокаторы. Все об этом говорят, и есть проблема украинско-польских отношений», - заявил Пекло.

В то же время, подчеркнул посол, проблем в отношениях поляков и украинцев нет. «В Польше есть миллион украинцев, которые работают и учатся, и вообще проблем нет», - добавил Пекло.

Он также считает, что к провокациям во время марша в Перемышле причастна Москва. «Рука Кремля есть. Мое мнение такое, что для Кремля, для путинской России не так просто строить прокремлевские лобби в Польше и Украине, особенно после аннексии Крыма и войны на Донбассе. Что можно сделать? Лучше всего - это поссорить поляков и украинцев, и это можно просто сделать через историю памяти», - сказал Пекло.

Как сообщал УНИАН, в Перемышле 10 декабря состоялся “Марш перемиських и львовских орлят”, что проводится на чествование участников битвы под Нижанковичами в 1918 году, среди которых была польская патриотическая молодежь из Перемышля и окрестностей.

Когда колонна проходила мимо Украинский народный дом, один из участников закричал на польском языке: «Смерть украинцам!».

Посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Украина требует провести расследование антиукраинского инцидента во время марша в Перемышле.

В свою очередь, посольство Польши в Украине в письме УНИАН выразил возмущение неточностью в информации УНИАН, в частности, в отношении проблемы, которая имела место 17 января ц.г. (речь идет о том, что мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил о запрете посещать Украину – УНИАН), где в бэкграунде новости за ошибку журналиста содержался некорректный вывод из слов посла о том, что «посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что марш в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».

«В декабре 2016 г. Господин посол Я.Пекло комментировал конкретную ситуацию, имевшую место во время проведения Марша 10.12.2016 г., а не марш сам по себе, который никак не может быть провокацией, поскольку является традицией чествования участников освободительной борьбы за польскую независимость», - подчеркнули в посольстве.