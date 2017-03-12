Путин одержим созданием новой геополитической архитектуры - Яценюк

Об этом он сказал в комментарии для статьи в издании The Telegraph, передает РБК-Украина.

"Мы не единственная страна в опасности. Новая глобальная архитектура действительно может возникнуть", - сказал лидер партии "Народный фронт". По словам Яценюка, президент России Владимир Путин "одержим созданием новой геополитической архитектуры".

"Он (Яценюк. – ред.) прямо говорит западным лидерам: начните демонстрировать государственную политику или увидите, как мир, каким вы его знаете, испытывает коллапс", - говорится в статье.

Автор отмечает, что сегодня Яценюк не имеет должности во власти, однако "Народный фронт", который он возглавляет, до сих пор является второй по величине фракцией парламента и имеет шесть постов в правительстве.

"Он (Яценюк, - ред.) до сих пор имеет слово в украинской политике и его слышат западные политики и дипломаты". "Я хочу донести сигнал, что Украина должна оставаться на радарах Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и всей Европы", - цитирует Яценюка автор.

Автор статьи подчеркивает, что риторика президента США Дональда Трампа об "устарелости" НАТО и "спекуляции вокруг снятия санкций против России в обмен на "договоренности" с Владимиром Путиным вызвали тревогу в украинской столице".

Впрочем, Яценюк отмечает недавнее изменение тона со стороны Белого дома: "Хорошая новость заключается в том, что после поездки премьера (Великобритании, – ред.) в Филадельфию и Вашингтон вы, я надеюсь, на тех же позициях относительно НАТО, относительно непоколебимой поддержки Украины, а также относительно понимания реальной угрозы, которую Россия представляет для государств-членов НАТО, Великобритании и ЕС".

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"Ожидали, что новая администрация будет срочно отменять санкции. Это не произошло. Взгляните на последнюю речь вице-президента Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, заявления Метиса и Тиллерсона. Они следовали практически такой же линии, как предыдущая администрация", - добавил Яценюк.

В статье отмечается, что война на востоке Украины "продолжает забирать жизни и средства", и упомянуто, что Яценюк увеличил военные расходы, которые в настоящее время составляют 5% от ВВП Украины – "огромную часть бюджета".

Автор подчеркивает: "Публично политики и дипломаты в Москве, Киеве и Европе говорят, что нет альтернативы мирному плану, согласованному президентом Украины Петром Порошенко и господином Путиным в Минске в феврале 2015 года.

На самом деле, продолжение боевых действий и серьезные разногласия между Киевом и Москвой в толковании условий соглашения означают, что оно зашло в тупик". Отвечая на вопрос, каким может быть реалистичный результат, Яценюк подчеркивает: "План "А" – это полное и всестороннее выполнение Минских договоренностей. Планом "Б" могло бы быть - жить с этим как с замороженным конфликтом. Мы не готовы к этому - на самом деле это было бы неприемлемо. Но есть все более высокая вероятность этого".

По словам Яценюка, Украина не будет подрывать Минский процесс, "но есть и другие потенциальные форматы для переговоров, которые могут быть рассмотрены, - возможно, привлечение Соединенных Штатов и Великобритании, которые вместе с Россией были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, который гарантировал территориальную целостность Украины".

Также, отмечает издание, Яценюк хотел бы видеть более надежную военную поддержку со стороны США, особенно для борьбы со сложным радиоэлектронным оборудованием, которое Россия испытывает на востоке Украины.

"Не хватает сильного политического лидерства в Украине, в странах ЕС, и в других странах. Именно поэтому на этой почве растут популисты", - сказал он.

Ранее Яценюк заявлял, что Запад не собирается искать точки соприкосновения с Россией за счет Украины.