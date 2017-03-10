У Януковича пригрозили подать иск на ГПУ за отказ приехать в Россию и допросить экс-президента

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявляют, что подадут в суд на сотрудников ГПУ за то, что они якобы отказались допросить Януковича в России. Об этом пишет УП со ссылкой на заявление адвоката президента-беглеца Виталия Сердюка.

Читайте также"Мордор заметает следы": Геращенко прокомментировала сообщение прокуратуры РФ о письме Януковича Путину

"Насколько нам известно, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура направила несколько запросов о проведении допроса Виктора Януковича. Более того, 13 июля 2016 года Печерский районный суд Киева вынес решение, которым, по нашей просьбе, обязал работников Генеральной прокуратуры осуществить допрос Виктора Януковича по месту его пребывания", - заявил Сердюк, добавив, что ГПУ таким образом отказывается выполнять решение суда.

"Если же ГПУ и в дальнейшем уклоняться от сотрудничества с ГП РФ в рамках международного права, в рамках Конвенции, это будет основанием для применения механизма привлечения должностных лиц ГПУ к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Как сообщал УНИАН ранее, Генпрокуратура России открестилась от письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину заявив, что такого в РФ не получали.