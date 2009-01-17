Тимошенко до сих пор сидит на переговорах с Путиным

В Белом доме продолжаются переговоры по газу премьеров РФ и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко, сообщил пресс-секретарь главы правительства России Дмитрий Песков, пишут РИА новости.

Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могут договориться об условиях поставок газа в Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у "Газпрома" более четверти используемого ею газа. РФ обвиняет Украину в воровстве российского газа, Киев отвергает эти обвинения.

Седьмого января Россия полностью прекратила поставки газа через Украину, в результате чего многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства.