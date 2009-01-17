Медведев: часть украинской делегации хотела оставить посредника

Президент РФ Дмитрий МЕВЕДЕВ считает, что поставки российского газа в Украину должны осуществляться без посредников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве после завершения «газового» саммита.

«Я считаю, что мы с нашими украинскими партнерами вполне можем торговать без посредников, особенно без посредников, вызывающих большие сомнения у украинской общественности», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время Президент РФ отметил, что на участии компании-посредника достаточно жестко настаивала часть украинских переговорщиков.

«Какова будет ее позиция в этой ситуации, я не знаю. Проблема заключается в том, что некоторые участники переговоров отстаивали необходимость сохранения посредника и ссылались на инструкции, полученные наверху, а другая часть переговорщиков говорила, что посредники – это абсолютное зло, которое подлежит немедленному истреблению», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он подчеркнул, что для России участие компаний-посредников не нужно. «Нам посредники не нужны», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.