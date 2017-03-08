Сенат Канады ратифицировал Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
Сенат Канады одобрил ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом торговый представитель Украины Наталья Микольская написала в Twitter.
«Зона свободной торговли Украина Канада: Сенат во 2 чтении "за", еще финал голосования CUFTA», - сообщила она.
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Как сообщал УНИАН, нижняя палата парламента Канады 15 февраля ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано в июле 2016 года и которое дает возможность снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле.
Соглашение после ратификации Сенатом должен подписать генерал-губернатор Канады.
В Минэкономразвития рассчитывают, что украинский парламент ратифицирует соглашение в ближайшие недели.