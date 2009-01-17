У Путина и Меркель родилась идея "испытать" украинскую трубу

Европейские газовые компании предлагают ввести для Украины "испытательный период" в 2-5 дней для проверки надежности работы газотранспортной системы Украины для транзита российского газа в Европу.

Как cообщает РИА «Новости» , об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН редакторам ведущих немецких СМИ после переговоров с европейскими газовыми компаниями и федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

По словам российского премьера, идея "испытательного периода" родилась в ходе встречи с европейскими партнерами.

В.ПУТИН отметил, что европейцы согласились дать деньги для закупки технологического газа, необходимого Украине для возобновления транзита российского газа в Европу, однако выдвинули условие, что "Газпром" потом должен будет вернуть эти деньги.