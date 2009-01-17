Ющенко отправил в Москву на газовый саммит своего представителя

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ по поручению главы государства Виктора ЮЩЕНКО в составе украинской делегации принимает участие в Московской международной конференции глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа потребителям в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

При этом в пресс-службе отметили, что позиция Украины остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, в “газовом” форуме в Москве также примет участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Кроме того, в столице России она проведет встречу с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, а также встретится с министром финансов Российской Федерации Алексеем КУДРИНЫМ.

Провести в Москве саммит стран-потребителей российского газа предложил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В Кремль приглашены руководители государств Европы и других стран, которые покупают российский газ. В частности, уже известно, что в саммите примут участие еврокомиссар по энергетике Андрис ПИБАЛГС, министр энергетики председательствующей в ЕС Чехии Мартин РИМАН, премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНА.