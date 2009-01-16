Литвин собирает письма нардепов, где написано, какой он выдающийся?

Сегодня в сессионном зале ВР во время заседания возник длительный спор между депутатами и спикером, во время которой Владимир Литвин проговорился, что хранит у себя письма нардепов, где написано, какой он “выдающийся”.

Причиной спора стали нарушения требований регламента председателем ВР. В частности нашеукраинец Юрий Кармазин заявил Литвину, что законопроект 0924 „Про систему сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” был сделан «так сказать, контрабандно, без вывода Главного юридического управления аппарата Верховной Рады Украины”. Кармазин считает это “грубым нарушением регламента”, из-за которого “существует опасность того, что уже в феврале люди могут не получить пенсии”.

Литвин нарушение регламента признал и предложил залу… вместе отступить от регламента, приняв решение о рассмотрении по сокращенной процедуре другого законопроекта - 3556 о внесении изменений в законы о пенсионном обеспечении. Эта идея вызывала очередной всплеск возмущения в зале и обвинений против Литвина. В ответ на это спикер отбрил: “я хочу сказать вам, уважаемый коллега, я дома подниму архив и покажу вам, когда вы писали мне письма, какой я выдающийся. И не обвиняйте меня в том, чего нет”. А в дополнение посоветовал нардепам также почитать регламент, заявив, что “это будет полезно - вспомнить буквы”.

По данным стенограммы заседания Верховной Рады