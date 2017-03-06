Перед вручением подозрения Насиров был очень бодрый - прокурор

Такое решение принял судья Александр Бобровник, передает "Украинская правда".

Адвокаты настаивали, что во время вручения подозрения детективами НАБУ Насиров находился под наркозом. "Просим пересмотреть это видео в судебном заседании, чтобы представители СМИ видели, как это делалось", – отметил адвокат Лысак.

В свою очередь адвокат Черезов говорил, что поскольку Насиров все время находился в суде, он не мог увидеть это видео. Прокуроры выступали против этого ходатайства, ведь это видео есть в интернете и судья может с ним ознакомиться в совещательной комнате.

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"Эти диски содержат информацию с подтверждением вручения подозрения. Нам было известно, что Насиров воспринимал наши слова. Судья может это изучить в совещательной комнате", – настаивали представители обвинения.

Также прокурор отметил: "Перед вручением подозрения Насиров был очень бодрый, об этом свидетельствует допрос народного депутата Журжия".

Ранее Соломенский районный суд Киева отказал защите Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизы 6 марта.