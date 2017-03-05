В помещение Соломенского райсуда пришла жена Насирова

Как сообщает корреспондент УНИАН, под возгласы "позор" она в сопровождении нескольких мужчин зашла в помещение Соломенского районного суда.

Вместе с тем следует отметить, что граждане продолжают находиться под зданием Соломенского суда в ожидании попытки Романа Насирова покинуть помещение. Внутри здания находятся также несколько народных депутатов.

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Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насірову.