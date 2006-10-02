СБУ за год поймала 12 иностранных шпионов

В 2006 году Служба безопасности Украины пресекла шпионскую деятельность 12 иностранцев

Как передали УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом сегодня сообщил председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Кроме того, 56 граждан зарубежных стран выдворены за пределы государства. За государственную измену осуждены 2 украинских граждан.

Также, разоблачены и пресечены 25 фактов нарушений законодательства, регулирующего порядок осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю, по этим вопросам возбуждены 11 уголовных дел.

Пресечены 28 попыток продажи баз данных государственных учреждений и организаций, которые содержат конфиденциальную информацию, принадлежащую государству.

В 88 случаях пресечена и прекращена деятельность с признаками терроризма.

Возбуждены 847 уголовных дел о служебных преступлениях, в том числе 140 – по признакам взяточничества (85 человек задержаны “на горячем” при получении ими взяток).

Выявлены 10 фактов незаконного прослушивания, которое осуществлялось в органах государственной власти и коммерческих структурах.

Ликвидированы 113 каналов контрабанды наркотиков, пресечены 55 преступлений, связанных с торговлей людьми, 61 – с незаконной миграцией.

Изъяты предметы контрабанды на общую сумму, превышающую 74 млн. грн.

Свыше 50 млн. грн. получил государственный бюджет по приговорам судов по уголовным делам, расследованным органами СБУ.

И.ДРИЖЧАНЫЙ также информировал, что существенно улучшилось взаимодействие СБУ с иностранными партнерами, о чем свидетельствует результативность совместных операций.

По словам руководителя ведомства улучшается межведомственная координация.

Сообщается, что по материалам СБУ другими правоохранительными органами возбуждено около 3 тыс. уголовных дел, контролирующими структурами совместно с органами Службы безопасности предупреждена потеря государством финансово-материальных ценностей общей стоимостью свыше 1,5 млрд. грн.