Карпачева сама не знает, чего хочет?

Парламентский комитет по вопросам прав человека не будет рассматривать заявление Нины КАРПАЧЕВОЙ об освобождении от должности Уполномоченного по правам человека, пока не будет соответствующего представления председателя Верховной Рады.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель комитета Леонид ГРАЧ.

Л.ГРАЧ подтвердил, что в возглавляемом им комитете находится заявление Н.КАРПАЧЕВОЙ об освобождении от должности омбудсмена.

В то же время, Л.ГРАЧ отметил, что соответствующее заявление комитет может рассмотреть лишь после представления председателя ВР об отзыве ее с должности и только на основе этого может быть разработан соответствующий проект постановления.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что на сегодня в профильном комитете парламента рассматривается заявление Н.КАРПАЧЕВОЙ об освобождении ее от должности уполномоченного ВР по правам человека. Он отметил, что до того времени пока не будет заключения профильного комитета, регламентный комитет не может принимать решения по Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В то же время сегодня первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК заявил, что Н.КАРПАЧЕВА на 99% решила остаться омбудсменом.

Уполномоченный ВР по правам человека Н.КАРПАЧЕВА избрана в парламент по списку Партии регионов.