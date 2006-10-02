Ющенко дал поручение главе СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ до конца года укрепить кадровый потенциал спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь на встрече В.ЮЩЕНКО и И.ДРИЖЧАНОГО.

В частности, Президент поручил председателю СБУ до конца года принять меры, направленные на укрепление кадрового потенциала службы – в том числе через аттестацию ее личного состава, введение новых подходов к подбору, подготовке и воспитанию кадров. В этой связи В.ЮЩЕНКО отметил важность усилий по борьбе с коррупцией и другими правонарушениями внутри самой Службы безопасности, - говорится в сообщении.

Руководитель СБУ проинформировал главу государства о результатах работы спецслужбы за 9 месяцев текущего года, а также о ходе выполнения решений коллегии СБУ, которая состоялась в июле с участием В.ЮЩЕНКО.

Также на встрече с Президентом И.ДРИЖЧАНЫЙ сообщил В.ЮЩЕНКО о положительных результатах работы органов безопасности по линии контрразведки, борьбы с незаконным распространением оружия и средств массового поражения. По материалам СБУ, другими правоохранительными органами с начала года было возбуждено около 3000 уголовных дел, приняты меры по предотвращению потери государством ценностей на сумму свыше 1,5 млрд. гривен.

В свою очередь, Президент отметил положительную динамику, наблюдающуюся в контексте реформирования СБУ и совершенствования форм и методов ее работы. Речь идет, в частности, об улучшении межведомственной координации, сокращении лишних управленческих звеньев и укреплении региональных подразделений, в то же время с усилением контроля за их деятельностью.

Глава государства, кроме того, одобрил меры руководства Службы, направленные на дальнейшее реформирование спецслужбы.