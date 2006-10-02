Депутаты Партии регионов собираются объявить голодовку

К голодовке депутатов Харьковского областного совета, объявленной сегодня фракцией «Слобожанский выбор» с требованием отставки председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, могут присоединиться депутаты Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил председатель Харьковского областного отделения Партии регионов Василий САЛЫГИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 депутатов Харьковского облсовета из фракции «Слобожанский выбор» объявили голодовку с требованием отставки председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

Голодающие депутаты проводят акцию в здании облсовета, в частности возле приемной губернатора. Они заявляют, что не прекратят голодовку, пока Президент не удовлетворит их требования об отставке А.АВАКОВА. Они считают, что выражение недоверия А.АВАКОВУ, за которое летом проголосовало большинство депутатов областного совета, должно быть реализовано.

28 сентября на своем расширенном заседании правительство приняло за основу проект постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнении Плана безотлагательных мероприятий по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершении подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период». В четвертом пункте постановления предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях пяти председателей ОГА, в том числе А.АВАКОВА.