Мартынюк признает, что Верховная Рада нарушает Конституцию

На сегодня есть два варианта выхода из ситуации, сложившейся вокруг преодоления вето Президента парламентом на закон о моратории на повышение цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции первый заместитель председателя ВР Украины Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, согласно первому варианту ВР может отменить данный закон уже в ближайшие дни, то есть до подписания его Президентом Украины. Он не исключает и второго варианта, когда закон будет подписан, он вступит в силу, а после этого ВР может принять решение об отмене данного закона.

Он не исключает того, что данный закон может быть принят, но его как и много законов, не будут выполнять на местах. По его словам, на сегодня принято столько законов, которые касаются социальных вопросов, что на их реализацию необходимо было бы 7-8 государственных бюджетов.

А.МАРТЫНЮК отметил, что явлюется проявлением двойной морали, обвинения, в частности, со стороны Юлии ТИМОШЕНКО относительно нарушения регламента Александром МОРОЗОМ, который не подписал данный закон. Он напомнил, что недавно А.МОРОЗ также не подписал постановление о создании временной следственной комиссии, поскольку по этому поводу к нему обратилась фракция БЮТ. По его словам, такое же обращение было к А.МОРОЗУ и относительно данного закона.

А.МАРТЫНЮК считает, что данный закон о введении моратория на повышение тарифов нарушает Конституцию Украины. Он напомнил, что Президент Украины именно с такой формулировкой наложил вето на него. Он отметил, что из сложившейся ситуации необходимо находить выход, опираясь сугубо на Конституцию и законодательство Украины.

По его словам, на сегодня в правительстве делаются достаточно серьезные шаги для поисков путей выхода из сложившейся ситуации. Он отметил, что насколько ему известно, правительство нашло возможность для уценки на газ из предполагаемых 414 грн. за 1 тыс. куб. м до 339 грн.

По его словам, такая цена существенно не повлияет на тех людей, у которых метраж квартир не превышает 100 кв. м.

Отвечая на вопрос, проголосует ли фракция КПУ за отмену данного закона, он отметил, что завтра состоится заседание фракции и «думаю, что она (фракция) примет правильное решение».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент заявил, что подпишет данный закон о моратории и желает правительству его выполнить.

Вместе с тем на расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании А.МОРОЗУ, заявил, что Кабмин призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривен, которых в государственном бюджете нет.

30 сентября А.МОРОЗ заявил, что народные депутаты нарушили Конституцию Украины, преодолев вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, и что он не подпишет данный закон.