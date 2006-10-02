Почему депутатам неудобно голосовать за Томенко

На этой неделе парламент не будет рассматривать вопрос о назначении заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК.

Он подчеркнул, что сначала необходимо определиться окончательно, какие политические силы в парламенте являются коалицией, а какие - оппозицией.

«На сегодняшний день ответа на этот вопрос нет: широкая, узкая, антикризисная, еще какая-то, вот когда уже окончательно решим этот вопрос, тогда и будем рассматривать вопрос вице-спикера», - сказал А.МАРТЫНЮК.

По его словам, можно было бы поставить на голосование кандидатуру фракции БЮТ (Николая ТОМЕНКО - УНИАН), «но не хотелось бы, чтобы наш коллега получил 100 голосов, или еще меньше – это не совсем удобно и не совсем правильно, нужно подождать», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Кроме того, он рассказал, что на этой пленарной неделе будут решаться некоторые кадровые вопросы. Первый вице-спикер пообещал, что в парламенте не будет ни одного депутата-совместителя, и не исключил, что уже на этой неделе ВР рассмотрит вопрос о всех трех совместителях – Нине КАРПАЧЁВОЙ, Эдуарде ПРУТНИКЕ и Алексее КОСТУСЕВЕ.

А.МАРТЫНЮК отметил, что Н.КАРПАЧЁВА на 99% решила остаться Уполномоченным по правам человека (сегодня председатель регламентного комитета Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что в комитете рассматривается заявление Н.КАРПАЧЁВОЙ об освобождении ее от должности уполномоченного ВР по правам человека – УНИАН), а Э.ПРУТНИК уже написал заявление о сложении депутатских полномочий. Что касается А.КОСТУСЕВА, А.МАРТЫНЮК отметил, что здесь наблюдается двойная мораль, поскольку те, кто больше всех кричат, что необходимо решить вопрос по депутатам-совместителям, просят отложить рассмотрение сложения депутатских полномочий КОСТУСЕВА.

А.МАРТЫНЮК выразил мнение, что эти силы хотели бы включить должность председателя Антимонопольного комитета в распределение должностей, а если А.КОСТУСЕВ сложит депутатские полномочия, эта должность будет снята с перечня.

Говоря о работе ВР на текущей пленарной неделе, А.МАРТЫНЮК заметил, что планируется также сложение присяги некоторыми членами Высшего совета юстиции. Он напомнил, что определенная часть должностей в Высшем совете юстиции отводится для людей «по должности», например, генерального прокурора, министра юстиции.

А.МАРТЫНЮК не исключает, что в этом вопросе может существовать проблема, поскольку, в соответствии с законом о Высшем совете юстиции, ее членом может быть человек только с высшим образованием, но, по его мнению, в этом вопросе ВР должна руководствоваться Конституцией, которая предусматривает, что в состав Высшего совета юстиции должны входить по должности те или другие люди.

Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду министра юстиции Романа ЗВАРИЧА первый вице-спикер ответил: «Вы лучше знаете, у кого нет высшего образования, вы об этом писали, а не я».

Как сообщал УНИАН, в проекте расписания заседаний ВР на эту пленарную неделю рассмотрение вопроса об избрании заместителя Председателя Верховной Рады Украины было запланировано на 5 октября.