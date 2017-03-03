Сытник настаивает на законности всех следственных действий НАБУ в отношении Насирова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день составлен протокол о задержании Насирова, он уведомлен о подозрении.

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Также, добавил Сытник, с прокуратурой согласована мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на отстранении Насирова от должности и взятии его под стражу.

Как сообщалось, САП заявила, что 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что Насиров планировал выехать за границу, поэтому 2 марта было принято решение о проведении ряда безотлагательных процессуальных действий. По словам председателя САП, «как только начались следственные действия, председатель Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в Феофании».

Следствие считает, что председатель ГФС Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Вследствие этого государству причинен ущерб на сумму около 2 млрд грн.

По словам Холодницкого, «учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников “газового дела", мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности”.

В настоящее время председатель ГФС находится под охраной в реанимации.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

"Все происходившие действия детективов мы считаем незаконными, поскольку, во-первых, и основание для задержания, которое было указано в протоколе задержания, оно не отвечает ни требованиям Уголовного процессуального кодекса, ни любым другим требованиям уголовно-процессуального закона... Он был неконтактный. С ним нельзя было установить продуктивную связь, пообщаться. Фактически детективы НАБУ нарушили закон и незаконным способом осуществили это процессуальное действие. Несмотря на запрет врачей", - сказал еще один адвокат Александр Мирошник.