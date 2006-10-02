Тимошенко: Мороз и Янукович боятся разоблачения коррупционных схем в ЖКХ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сдерживают передачу на подпись Президенту закона о моратории на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, поскольку боятся разоблачения коррупции в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для СМИ Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что сегодня на заседании Согласительного совета парламента рассматривался вопрос радикального необоснованного повышения по всей стране цен на жилищно-коммунальные услуги. По ее словам, о необоснованности повышения тарифов свидетельствуют две цифры: то, что за последний месяц мировая цена на газ упала на 32%, а мировая цена на нефть - на 12%. В то же время, «в связи с таким падением мировых цен, Украина повышает тарифы в 2-3 раза, в зависимости от региона», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно поэтому ВР преодолела вето Президента относительно установления моратория на повышение цен на коммунальные услуги. Она подчеркнула, что необходимо разобраться, выяснить, почему такие необоснованные повышения тарифов сегодня происходят в Украине. «У нас есть подозрение, что в основе этого спонтанного повышения тарифов на коммунальные услуги лежат сугубо внутриукраинские коррупционные модели», - сказала лидер БЮТ, добавив, что именно поэтому срочно необходимо подписать закон об установлении моратория. «Но после того, как ВР проголосовала за закон, А.МОРОЗ по договоренности с В.ЯНУКОВИЧЕМ искусственно, антиконституционнно практически остановили передачу закона, принятого парламентом, на подпись Президенту. То есть А.МОРОЗ и В.ЯНУКОВИЧ сдерживают подписание Президентом закона о введении моратория, и сегодня на заседании Согласительного совета А.МОРОЗ опять отказался передавать этот закон на подпись Президенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она добавила, что при этом А.МОРОЗ не привел ни одной законной аргументации.

«Просто понятно, что если такой мораторий будет введен и начнется изучение спонтанного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, будут разоблачены чрезвычайно серьезные злоупотребления, которые имеют место сегодня в этом секторе», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, она предупредила А.МОРОЗА, что завтра на заседании ВР фракция БЮТ поднимет этот вопрос и будет требовать, чтобы он передал этот документ на подпись Президенту.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент заявил, что подпишет этот закон о моратории и желает правительству его выполнить.

Вместе с тем на расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании А.МОРОЗУ, заявил, что Кабмин призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривен, которых в государственном бюджете нет.

30 сентября А.МОРОЗ заявил, что народные депутаты нарушили Конституцию Украины, преодолев вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, и что он не подпишет этот закон.