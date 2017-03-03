Нужно понять, как дела с безопасностью горняков: Гройсман созывает внеочередное заседание правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет внеочередное заседание правительства, одной из тем которого станет ликвидация последствий взрыва на шахте «Степная» в Львовской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших горняков. Как сообщается на веб-портале Кабмина, заседание начнется в 12.00

Ранее в пресс-службе правительства также сообщили, что Кабмин намерен создать государственную комиссию для проверки всех угледобывающих предприятий страны, чтобы обеспечить их средствами обеспечения безопасности.

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«Это тот случай, когда нужно не только разобраться, что произошло (на шахте «Степная» -УНИАН), но и понять относительно других шахт в стране, как там дела с безопасностью шахтеров - как индивидуальной, так и коллективной. Это приоритет номер один. Поэтому мы приняли решение: в пятницу (3 марта - УНИАН) создать государственную комиссию на уровне Кабмина», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, на шахте №10 «Степная» объединение ГП «Львовуголь» произошел взрыв и обвал горной породы. В ГСЧС сообщили, что всех горняков из шахты подняты на поверхность. Точно известно о гибели восьми человек; 14 пострадавших госпитализировали, из них двое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.