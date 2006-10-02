Кушнарев заявляет, что Тимошенко создает тоталитарную секту
13:56, 02 октября 2006Политика
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Регионы не примут ее проект
Фракцию Партии регионов не устраивает проект закона об оппозиции, предложенный лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.
Он отверг обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в затягивании рассмотрения законопроекта об оппозиции.
В то же время Е.КУШНАРЕВ подчеркнул: «Понятно, что с тем вариантом создания тоталитарной секты вместо оппозиции, которое предложила Ю.ТИМОШЕНКО, мы никогда не согласимся».
Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что власть саботирует принятие закона об оппозиции.
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