Кушнарев заявляет, что Тимошенко создает тоталитарную секту

Фракцию Партии регионов не устраивает проект закона об оппозиции, предложенный лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.

Он отверг обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в затягивании рассмотрения законопроекта об оппозиции.

В то же время Е.КУШНАРЕВ подчеркнул: «Понятно, что с тем вариантом создания тоталитарной секты вместо оппозиции, которое предложила Ю.ТИМОШЕНКО, мы никогда не согласимся».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что власть саботирует принятие закона об оппозиции.