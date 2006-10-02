Карпачева написала заявление об увольнении

Народные депутаты Эдуард ПРУТНИК и Алексей КОСТУСЕВ подали заявления о сложении депутатских полномочий.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Александр ЕФРЕМОВ в интервью УНИАН.

В то же время он сообщил, что на сегодня в профильном комитете парламента рассматривается заявление народного депутата Украины Нины КАРПАЧЕВОЙ об освобождении ее от должности уполномоченного ВР по правам человека.

Он отметил, что до тех пор пока не будет вывода профильного комитета, регламентный комитет не может принимать решение по Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Верховная Рада Украины назначила народного депутата Э.ПРУТНИКА (фракция Партии регионов) председателем Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины. А.КОСТУСЕВ возглавляет Антимонопольный комитет Украины с 2001 года. Избран в ВР по списку Партии регионов, с 2005 года - член президиума политсовета Партии регионов. Уполномоченный ВР по правам человека Н.КАРПАЧЕВА избрана в парламент по списку Партии регионов.