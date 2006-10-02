Тимошенко заявляет, что Янукович с Россией дурят народ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Россия фактически подняла цены на газ для Украины уже с этого квартала, но с целью поддержки украинского правительства скрывает это.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы, комментируя последние договоренности Юрия БОЙКО в Москве, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что по ее данным, которые поступили к ней из определенных энергетических кругов РФ, де-факто цены на газ для Украины «РосУкрЭнерго» повысила уже с этого квартала. Но «для того, чтобы немножко поддержать политически эту компанию, которая в настоящее время находится у власти в Украине, они решили уже со следующего года повышение цен, которое уже произошло, в рассрочку погасить в будущем году. Это политический обман», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что повышение цен в 4 квартале 2006 года будет перенесено пропорционально на весь следующий год. «Это не правильно», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Донецке на встрече с административно-хозяйственным активом области премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил, что в 2007-2010 годах цена на газ «будет приемлемой для Украины».

Премьер напомнил, что правительству удалось договориться о поставках газа в Украину до конца 2006 года по цене 95 дол. США за 1 тыс. кубометров, и отметил, что цена на газ на 2007-2010 годы будет известна до конца октября этого года.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «эта цена не будет выше той, по которой газ покупают соседние с Украиной государства. Она будет приемлемой для Украины».