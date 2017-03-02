Глава МИД Германии обеспокоен хрупким перемирием на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Во время наших разговоров мы постоянно обращались к вопросу о том, как можно было бы хотя бы добиться перемирия на востоке Украины, прекратить огонь и развести вооружения, формирования или войска", - сказал глава МИД ФРГ.

Он добавил, что даже тогда, когда Трехсторонняя контактная группа под эгидой ОБСЕ договаривалась о прекращении огня, этого удавалось достичь лишь на короткое время, а потом снова дело быстро доходило до нарушения режима тишины.

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"Сегодня это тоже произошло, и люди в регионе существенно страдают от этого. Я почти не могу себе представить, какой должна была бы выглядеть ситуация в начале года без электричества, без отопления, без воды при минусовых температурах, в каких условиях приходится выживать людям, и это происходит в центре Европы", - сказал Габриэль.

"Иногда мы, немцы, имеем впечатление, что это как бы на периферии Европы, но это все происходит практически в центре Европы. Причем эти события касаются не только Украины или Донбасса, они касаются всех нас в Европе, потому что мы видим, насколько хрупким является мир, к которому мы уже, похоже, привыкли", - подчеркнул он.

"А потому все, что мы можем сделать для поддержки мирного процесса, это мы делаем не по каким-то причинам благотворительности, а это касается нашей безопасности, нашей собственной безопасности, наших представлений о совместной жизни в Европе людей разных национальностей. Это отвечает нашим собственным интересам - реализация мирного процесса и продолжение работы над этим", - сказал Габриэль.