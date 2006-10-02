Тимошенко обещает ”адекватные действия”, если...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает адекватные действия оппозиции, если в ближайшее время парламент не примет закон об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Согласительного совета ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что оппозиция на сегодняшний день не имеет права контролировать власть, но, несмотря на это, ведет себя толерантно и спокойно. «Но если и дальше будет продолжаться затягивание (с принятием закона об оппозиции – УНИАН), мы будем действовать адекватно», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО спросила у Председателя ВР Александра МОРОЗА, почему он «так вяло относится к этому вопросу». Она попросила председателя парламента собрать совещание под его председательством для рассмотрения этого вопроса. Лидер БЮТ также предложила пригласить на это совещание руководителя правительственной коалиции Виктора ЯНУКОВИЧА. Она заметила, что рабочая группа, которая уже не собиралась более недели, решает только технические вопросы, а необходимо определиться с политическими вопросами, с правами оппозиции.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО выразила удивление, почему на этой неделе в ВР запланировано рассмотрение проекта постановления об изменениях в составе Счетной палаты. По ее словам, во время разных переговоров речь шла о том, что этот контролирующий орган должен быть за оппозицией. Она спросила, не означает ли рассмотрение этого вопроса отказ от этой идеи.

Также она обратила внимание А.МОРОЗА на то, что повестка дня парламента формируется с нарушениями Регламента и законов Украины. Она утверждает, что 27 из более чем 90 вопросов включены в повестку дня с нарушением Регламента (не рассмотрены комитетами, а некоторым, по ее словам, даже еще не присвоены регистрационные номера). В то же время лидер БЮТ отметила, что законопроекты от оппозиции практически не включаются, хотя они прошли все необходимые процедуры.