Наша Украина уйдет в оппозицию, если...

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ будет инициировать переход «Нашей Украины» в оппозицию в случае отказа антикризисной коалиции выполнять Универсал национального единства в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по окончании заседания политсовета и президиума блока «Наша Украина».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напомнил, что летом этого года политические силы подписали Универсал национального единства, «который должен был объединить Восток и Запад, Север и Юг».

Сейчас, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, возникают проблемы с выполнением положений этого документа, «ведутся дискуссии выполнять Универсал или не выполнять».

Он подчеркнул, что «Наша Украина» настаивает на том, чтобы текст Универсала в полном объеме был внесен в текст будущего коалиционного соглашения.

Также, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, в тексте соглашения должны быть выписаны гарантии выполнения как Универсала, так и самого соглашения.

Кроме этого, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что все ранее принятые на протяжении последнего года «внутренне- и внешнеполитические программы» должны быть реализованы, «чтобы не было так, что договорились в Универсале о внешнеполитическом курсе – не выполнили».

Он сообщил, что во вторник состоится следующее заседание политсовета партии, на котором в случае невыполенения требований “Нашей Украины” он готов инициировать переход как партии, так и блока «Наша Украина» в оппозицию.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько времени «Наша Украина» готова отвести для представителей антикризисной коалиции, Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал: «Мы не пользуемся ультимативными средствами». По его словам, сегодня в 16.30 состоится очередной раунд переговоров, по результатам которого завтра на политсовете партии будет приниматься решение.