У главы МИД Украины Климкина умер отец
07:49, 02 марта 2017Политика
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Президент Петр Порошенко выразил соболезнования министру иностранных дел Павлу Климкину в связи со смертью отца.
У Климкина умер отец / Фото УНИАН
"С большим прискорбием узнал о смерти вашего отца. Вместе с вами склоняю голову в скорби и разделяю вашу боль в связи с невосполнимой утратой дорогого человека", - говорится в соболезновании на сайте главы государства.
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"Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память", - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луцке на 58 году жизни умер мэр города Николай Романюк. Порошенко выразил соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам.
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