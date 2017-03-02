У главы МИД Украины Климкина умер отец

07:49, 02 марта 2017
Политика
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Президент Петр Порошенко выразил соболезнования министру иностранных дел Павлу Климкину в связи со смертью отца.

У Климкина умер отец / Фото УНИАН

"С большим прискорбием узнал о смерти вашего отца. Вместе с вами склоняю голову в скорби и разделяю вашу боль в связи с невосполнимой утратой дорогого человека", - говорится в соболезновании на сайте главы государства.

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"Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луцке на 58 году жизни умер мэр города Николай Романюк. Порошенко выразил соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам.

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Теги: #смерть#Климкин#отец