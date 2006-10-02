Тимошенко обвиняет Мороза в повышении тарифов на ЖКУ

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА в повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания Согласительного совета Ю.ТИМОШЕНКО спросила у А.МОРОЗА, почему он, нарушая Конституцию, Регламент ВР не подписывает постановление, которым парламент преодолел вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это А.МОРОЗ делает это искусственно, и, как следствие, во многих регионах, в том числе и в Киеве, были приняты решения о повышении тарифов для населения. «То, что вы (А.МОРОЗ) задерживаете документ, приводит к критической ситуации в регионах», - сказала лидер БЮТ.

Перед этим А.МОРОЗ сообщил, что в пятницу в парламенте предлагается заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки ситуации с обеспечением природным газом украинских потребителей, расчетами за поставленный природный газ и возможными нарушениями действующего законодательства на энергетическом рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК от имени правительства призвал Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.