Мороз выиграл суд в ”Украинской правды”

Печерский районный суд Киева утвердил решение в пользу Александра Мороза в деле против "Украинской правды".

По словам представителя "Украинской правды" Валентины Теличенко, решение суда, принятое в понедельник судьей Еленой Умновой, не вступило в силу.

Как известно, Мороз подал иск на "Украинскую правду" за публикацию статьи "Мельниченко "сдает" Мороза и Марчука" от 15 марта 2006 года.

В частности, Мороз не соглашался с тезисом о том, что он уклонялся от свидетельств следователям и о том, что он сотрудничал с экс-майором госохраны Николаем Мельниченко задолго до исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

В ходе слушания по делу судья отказала представителю "Украинской правды" в ходатайстве о вызове свидетелей Владимира Цвиля и Романа Купчинского.

Представители "Украинской правды" намерены подать апелляционное обжалование на решение Печерского районного суда.

Украинская правда