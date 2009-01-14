Ющенко: Украина готова осуществлять транзит газа без контракта

Украина готова осуществлять транзит российского газа даже без контракта, если он будет поставляться в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ в городе Висла (Польша).

«Если «Газпром» России обеспечит отпуск 300-310 миллионов метров кубических газа для потребителей Европы, Украина гарантирует, даже не имея контракта на транзит, даже не беря плату до решения вопроса по сути за транзит, обеспечит поставки этого газа европейским потребителям», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, заявив, что проблема не в украинском транзите, а проблема в поставке надлежащих объемов газа в ЕС.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что после прекращения поставок газа на территорию Украины без газа осталась половина территории государства. Поэтому Украина была вынуждена запустить газопровод в аверсном режиме, чтобы обеспечить газом южные и восточные области страны газом.

Президент также подчеркнул, что предложенный Россией объем газа в 72 млн. кубометров не позволяет повернуть наш газопровод в реверс, и в смещенном режиме – аверс и реверс - он также не может работать.

«Для того, чтобы возобновить работу в технологическом режиме, Россия должна обеспечить поставку газа в тех объемах, которые законтрактованы сегодня в странах ЕС», - сказал Президент Украины.

Эта цифра, по его словам, в среднем составляет 300-310 млн. кубических метров в сутки. «Мы должны получить полную суточную поставку и ее обеспечить», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина подготовила проект технического соглашения о технических условиях транзита газа в Европу и передала его “Газпрому”. Он выразил надежду, что в ближайшее время российская сторона его подпишет.