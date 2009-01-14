Эвакуация украинцев из Сектора Газа осложняется

Организация эвакуации из Сектора Газа иностранных граждан, в том числе граждан Украины, осложняется обстановкой в зоне боевых действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Государстве Израиль.

Вместе с тем в пресс-службе заверили, что МИД и дипломатические представительства Украины в Израиле, Египте и Иордании принимают меры с целью подготовки очередного этапа эвакуации, в частности, прорабатываются маршруты, уточняются списки соотечественников и осуществляется их распределение по северному и южному направлениями к КПП Эрец (Израиль) и Рафах (Египет).

Общее количество граждан Украины, которые также изьявили желание эвакуироваться в Украину, составляет 206 человек (68 взрослых и 138 детей), из которых 129 живут на севере Сектора Газа и 77 - на юге. Эти данные переданы на рассмотрение соответствующих израильских структур для получения разрешения на проведение эвакуации.

Ситуация в Секторе Газа продолжает находиться на постоянном контроле в Посольствах Украины в Государстве Израиль, АРЕ, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации и в ДКС МИД Украины.

Как сообщалось, раньше из зоны конфликта уже были эвакуированы свыше 100 граждан Украины.