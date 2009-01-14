Литвин сожалеет, что встречу с депутатами Госдумы перенесли

Проведение заседания Межпарламентской комиссии Украины и России перенесено с января на февраль.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня во время пленарного заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что заседание должно было состояться 15 января.

“Вместо того, чтобы 15 числа заседала межпарламентская комиссия, она заседать не будет, и это перенесено на февраль”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, это является следствием вчерашнего заседания ВР, во время которого обсуждался газовый вопрос. “Мы даже не смогли принять нейтрального заявления с призывом к сотрудничеству с Федеральным собранием Российской Федерации. Это цена наших политических разборок внутри Верховной Рады Украины”, - отметил В.ЛИТВИН.