Среди пленных, найденных Савченко у боевиков, двое сепаратистов – координатор центра по обмену заложниками

"Мы посмотрели все эти списки (обнародованные Савченко - УНИАН). Опять-таки там есть определенная некорректность, в них отсутствует одна фамилия - Кареньков. Это наш военнослужащий, который находится в Макеевской колонии. О 6 особах, которых якобы кто-то отыскал, я тоже дам пояснения. Четыре человека из этого списка, которые якобы были найдены, они не обращались ни к МВД, ни в СБУ, ни к волонтерам. Мы не знаем, что это за люди. Мы будем выяснять, кто они. Оставшиеся двое, это люди с сепаратистскими наклонностями, которые, вероятнее всего, были посажены туда для какой-то определенной цели, примером, получения информации от наших пленных", - заявил координатор Центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко, пишет 112.ua.

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Котенко подчеркнул, что для проведения переговоров по обмену пленных украинская сторона должна получить соответствующие обращение. "И когда Рубан выводит каких-то людей и говорит, что он освобождает кого-то, мы сразу задаем вопрос, кто эти люди, откуда они взялись", - добавил он.

По словам Котенко, благодаря действиям Рубана было освобождено достаточно большое количество людей, однако к нему все же есть вопросы. "Нашей группе удалось освободить более 200 людей, поэтому разрешение никакое не нужно. Можно договариваться с боевиками на доверительных отношениях производить обмен без попадания на ту сторону", - пояснил он.

Нагадаємо, Савченко стверджує, що знайшла у колонії в Макіївці шістьох осіб, які вважалися зниклими безвісти.