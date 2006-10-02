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Тимошенко во Львове (9 фото)
08:18, 02 октября 2006
Политика
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Лидер БЮТ участвовала в праздновании 750-летия города
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